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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Понад $38 тис. – черговий рекорд біткоїна

Криптовалюта біткоїн 7 січня здорожчала на 11,5%, або $3 тис. – до $38,3 тис.

Згідно з даними біржі Coindesk, курс біткоїна оновив історичний максимум.

Ще вчора вартість біткоїна становила $35 тис.

Читайте: Біткоїн знову встановив рекорд: ціни на валюту перетнули позначку в $34 тис.

Курс біткоїна 7 січня

Ціна біктоїна постійно зростає та б’є історичні максимуми з 2020 року . Експерти пов’язують цю тенденцію з пандемією коронавірусу і тим, що громадянам США відкрили доступ до біткоїна.

У перший місяць 2021 року вартість криптовалюти майже щодня оновлює рекорд.

Сьогоднішній історичний максимум, ймовірно, пов’язано з протестами у США та рішенням Конгресу щодо перемоги Джо Байдена на виборах.

Джерело: Coindesk

Фото: Dreamstime

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