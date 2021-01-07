Криптовалюта біткоїн 7 січня здорожчала на 11,5%, або $3 тис. – до $38,3 тис.

Згідно з даними біржі Coindesk, курс біткоїна оновив історичний максимум.

Ще вчора вартість біткоїна становила $35 тис.

Читайте: Біткоїн знову встановив рекорд: ціни на валюту перетнули позначку в $34 тис.

Ціна біктоїна постійно зростає та б’є історичні максимуми з 2020 року . Експерти пов’язують цю тенденцію з пандемією коронавірусу і тим, що громадянам США відкрили доступ до біткоїна.

У перший місяць 2021 року вартість криптовалюти майже щодня оновлює рекорд.

Сьогоднішній історичний максимум, ймовірно, пов’язано з протестами у США та рішенням Конгресу щодо перемоги Джо Байдена на виборах.

Джерело: Coindesk