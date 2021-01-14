С 15 января 2021 изменится порядок пропуска через украинско-словацкую границу.

С 08.00 по киевскому времени пешеходов не будут пропускать в пункте Вишне Немецкое (с украинской стороны – пункт пропуска Ужгород).

В то же время пешеходов начнут оформлять в пункте пропуска Убля (Малый Березный).

Пункт пропуска Вельке Слеменце (Мали Селменцы) – временно закрыт.

В Словакию могут въезжать:

граждане, имеющие право на проживание в стране или имеют национальную визу, выданную посольствами Словацкой Республики за рубежом,

граждане, которые являются близкими родственниками лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словакии или гражданин страны,

члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы и т.д.,

граждане стран-членов ЕС (с применением карантинных мероприятий, которые действуют на территории Словакии),

граждане, которые едут через страну транзитом, но без остановки (за исключением заправки топлива).

После въезда на территорию Словацкой Республики все граждане обязаны:

соблюдать определенные законодательством карантинные мероприятия,

зарегистрироваться на сайте korona.gov.sk,

пройти лабораторную диагностику Covid-19 не позднее пятого дня изоляции,

сообщить о своем прибытии медицинскому работнику.

Новые правила въезда в Австрию

С 15 января 2021 года Австрия меняет условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, гражданам необходимо будет предварительно заполнить специальную анкету. Онлайн-форма для заполнения доступна на сайте Цифровой ведомства Австрии.

Сейчас самолеты из столицы Австрии в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант восстановления рейсов из Вены в Одессу и Днепра.