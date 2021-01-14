С 15 января 2021 изменится порядок пропуска через украинско-словацкую границу.
С 08.00 по киевскому времени пешеходов не будут пропускать в пункте Вишне Немецкое (с украинской стороны – пункт пропуска Ужгород).
В то же время пешеходов начнут оформлять в пункте пропуска Убля (Малый Березный).
Пункт пропуска Вельке Слеменце (Мали Селменцы) – временно закрыт.
В Словакию могут въезжать:
- граждане, имеющие право на проживание в стране или имеют национальную визу, выданную посольствами Словацкой Республики за рубежом,
- граждане, которые являются близкими родственниками лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словакии или гражданин страны,
- члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы и т.д.,
- граждане стран-членов ЕС (с применением карантинных мероприятий, которые действуют на территории Словакии),
- граждане, которые едут через страну транзитом, но без остановки (за исключением заправки топлива).
После въезда на территорию Словацкой Республики все граждане обязаны:
- соблюдать определенные законодательством карантинные мероприятия,
- зарегистрироваться на сайте korona.gov.sk,
- пройти лабораторную диагностику Covid-19 не позднее пятого дня изоляции,
- сообщить о своем прибытии медицинскому работнику.
Новые правила въезда в Австрию
С 15 января 2021 года Австрия меняет условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, гражданам необходимо будет предварительно заполнить специальную анкету. Онлайн-форма для заполнения доступна на сайте Цифровой ведомства Австрии.
Сейчас самолеты из столицы Австрии в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант восстановления рейсов из Вены в Одессу и Днепра.