Австрія змінила умови в’їзду для іноземців. Відтепер, щоб перетнути кордон, громадянам необхідно буде попередньо заповнити спеціальну анкету. Онлайн-форма для заповнення доступна на сайті Цифрового відомства Австрії.
Про нововведення, яке почне діяти з 15 січня, повідомив дипломатичний представник України Олександр Щерба. Він додав, що зараз літаки зі столиці Австрії до Києва курсують чотири рази на тиждень. Також розглядається варіант відновлення рейсів з Відня до Одеси та Дніпра.
Хто наразі може полетіти в Австрію
- громадяни, які відвідують країну з метою лікування;
- ті, у кого особливі сімейні обставини (весілля, смерть родичів тощо);
- українці, що мають дозвіл на проживання.
Японія закрила кордони для іноземців
Японія обмежила в’їзд для іноземців. Кордони будуть закритими мінімум до кінця січня. Іноземці, які проживають у країні, мають пройти двотижневий карантин після прибуття з-за кордону.
Джерело: Олександр Щерба