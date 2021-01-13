Австрія змінила умови в’їзду для іноземців. Відтепер, щоб перетнути кордон, громадянам необхідно буде попередньо заповнити спеціальну анкету. Онлайн-форма для заповнення доступна на сайті Цифрового відомства Австрії.

Про нововведення, яке почне діяти з 15 січня, повідомив дипломатичний представник України Олександр Щерба. Він додав, що зараз літаки зі столиці Австрії до Києва курсують чотири рази на тиждень. Також розглядається варіант відновлення рейсів з Відня до Одеси та Дніпра.

Хто наразі може полетіти в Австрію

громадяни, які відвідують країну з метою лікування;

ті, у кого особливі сімейні обставини (весілля, смерть родичів тощо);

українці, що мають дозвіл на проживання.

Японія закрила кордони для іноземців

Японія обмежила в’їзд для іноземців. Кордони будуть закритими мінімум до кінця січня. Іноземці, які проживають у країні, мають пройти двотижневий карантин після прибуття з-за кордону.

Джерело: Олександр Щерба