Пересечение границы – украинцы выезжают в ЕС после праздников

Украинскую границу с 7 до 10 января пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Больше всего украинцы выезжают в страны ЕС.
На некоторых пунктах пропуска пограничники насчитывали до трех сотен легковых автомобилей.
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Чтобы пропуск был максимально быстрым, Госпогранслужба увеличила количество нарядов.
В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. Наиболее загруженными являются Грушев, Шегини и Ужгород.
Отследить актуальную ситуацию на пунктах пропуска можно на странице Западного регионального управления в Facebook и на интерактивной карте Госпогранслужбы.
Более 30 тыс. людей пересекли границу в новогоднюю ночь
В течение новогодней ночи 31,6 тыс. человек пересекли границу Украины. В частности, в страну приехало 20,4 тыс. граждан, а из нее выехало 11,2 тыс. человек.
Кроме того, в течение праздника оформили около 9,4 тыс. транспортных средств.
В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли более 3 тыс. нарядов Государственной пограничной службы Украины.