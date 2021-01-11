Пересечение границы – украинцы выезжают в ЕС после праздников

Украинскую границу с 7 до 10 января пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Больше всего украинцы выезжают в страны ЕС.

На некоторых пунктах пропуска пограничники насчитывали до трех сотен легковых автомобилей.

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Чтобы пропуск был максимально быстрым, Госпогранслужба увеличила количество нарядов.

В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. Наиболее загруженными являются Грушев, Шегини и Ужгород.















Очереди на границе: украинцы выезжают в ЕС после праздников / 4 фотографии

Отследить актуальную ситуацию на пунктах пропуска можно на странице Западного регионального управления в Facebook и на интерактивной карте Госпогранслужбы.

Более 30 тыс. людей пересекли границу в новогоднюю ночь

В течение новогодней ночи 31,6 тыс. человек пересекли границу Украины. В частности, в страну приехало 20,4 тыс. граждан, а из нее выехало 11,2 тыс. человек.

Кроме того, в течение праздника оформили около 9,4 тыс. транспортных средств.

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли более 3 тыс. нарядов Государственной пограничной службы Украины.