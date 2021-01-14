Із 15 січня 2021 року зміниться порядок пропуску через українсько-словацький кордон.

Із 08.00 за київським часом пішоходів не пропускатимуть у пункті Вишнє Нємецке (з українського боку – пункт пропуску Ужгород).

Водночас пішоходів почнуть оформляти в пункті пропуску Убля (Малий Березний).

Пункт пропуску Велке Слеменце (Малі Селменці) – тимчасово закритий.

У Словаччину можуть в’їжджати:

громадяни, які мають право на проживання в країні або мають національну візу, видану посольствами Словацької Республіки за кордоном,

громадяни, які є близькими родичами особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словаччині або є громадянином країни,

члени екіпажів, пілоти, водії, що здійснюють вантажні перевезення, бригади медичної служби тощо,

громадяни країн-членів ЄС (із застосуванням карантинних заходів, які діють на території Словаччини),

громадяни, які їдуть через країну транзитом, але без зупинки (за винятком дозаправлення).

Після в’їзду на територію Словацької Республіки всі громадяни зобов’язані:

дотримуватися визначених законодавством карантинних заходів.

зареєструватися на сайті korona.gov.sk,

пройти лабораторну діагностику Covid-19 не пізніше п’ятого дня ізоляції,

повідомити про своє прибуття медичному працівникові.

Нові правила в’їзду до Австрії

Із 15 січня 2021 року Австрія змінює умови в’їзду для іноземців. Відтепер, щоб перетнути кордон, громадянам необхідно буде попередньо заповнити спеціальну анкету. Онлайн-форма для заповнення доступна на сайті Цифрового відомства Австрії.

Зараз літаки зі столиці Австрії до Києва курсують чотири рази на тиждень. Також розглядається варіант відновлення рейсів із Відня до Одеси та Дніпра.