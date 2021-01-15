€10 тыс. штрафа: в Словакии буду наказывать за внеочередное введение вакцины

В Словакии власть решила штрафовать всех, кто будет нарушать порядок очередности введения вакцины, сумма такого наказания составляет €10 тыс.

Сейчас возможность такой махинации есть у людей, которые могут воспользоваться служебным положением, чтобы раньше получить дозу препарата. Таким образом власти хотят остановить врачей и чиновников от нарушения протоколов.

За такие злоупотребления лишился должности директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.

Читайте Словакия меняет правила пересечения границы для украинцев

Вакцинация от коронавируса в Словакии началась 26 декабря. Прививки там делают препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Первыми в списках на вакцинацию — пожилые граждане, больные тяжелыми хроническими заболеваниями, медики и высшие должностные лица.

Новый штамм вируса в стране

В Словакии зафиксирован случай заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

По его словам, британский штамм Covid-19 обнаружили в образцах, взятых в районе Михаловце, работники Братиславского университета им. Коменского и Карлового университета.

Источник: TA3