€10 тис. штрафу: у Словаччині каратимуть за позачергове введення вакцини

У Словаччині влада вирішила штрафувати усіх, хто порушуватиме порядок черговості введення вакцини, сума такого покарання становить €10 тис.

Наразі можливість такої махінації є у людей, котрі можуть скористатися службовим становищем, аби раніше отримати дозу препарату. Таким чином влада хоче зупинити лікарів і чиновників від порушення протоколів.

За такі зловживання позбувся посади директор чеського Державного медичного інституту Павло Бржезовський.

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Загалом вакцинація від коронавірусу у Словаччині почалася 26 грудня. Щеплення там роблять препаратом від компаній Pfizer і BioNTech. Першими в списках на вакцинацію є літні громадяни, хворі на тяжкі хронічні захворювання, медики та вищі посадові особи.

Новий штам вірусу в країні

У Словаччині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчі.

За його словами, британський штам Covid-19 виявили у зразках, взятих у районі Міхаловце, працівники Братиславського університету ім. Коменського та Карлового університету.

Джерело: TA3