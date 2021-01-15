Северная Корея похвасталась новыми баллистическими ракетами

В Северной Корее прошел масштабный военный парад, посвященный 8-му съезду рабочей партии страны.

Техника традиционно разместилась на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

После ракетных установок и танков были продемонстрированы новые варианты баллистических ракет малой дальности.

— Самая мощная в мире оружие, баллистическая ракета для подводной лодки, вышла на площадь одна за другой, мощно демонстрируя могущество революционных вооруженных сил, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракет такой мощности на вооружении Северной Кореи, вероятно, еще не было.

Ким Чен Ын одобрительно оценил проведение военного парада. После его завершения над площадью запустили фейерверки.

Эксперты убеждены: демонстрация КНДР новых ракет означает, что переговоры о полной денуклеаризации (ядерного разоружения) зашли в тупик.

В последний раз на северокорейских военных парадах баллистические ракеты представляли в октябре 2020, а до этого — еще в 2018 году.

Тогда же состоялся первый в истории саммит между США и КНДР по ядерному разоружению Пхеньяна.

Однако уже в феврале 2019 переговоры были прерваны, и северокорейские испытания ракет продолжились.

Источник: KCNA