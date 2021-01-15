PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Північна Корея похизувалася новими балістичними ракетами

У Північній Кореї 10 жовтня пройшов масштабний військовий парад, присвячений 8-му з’їзду робочої партії країни.

Техніка традиційно розмістилася на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні.

Після ракетних установок і танків було продемонстровано нові варіанти балістичних ракет малої дальності.

– Найпотужніша у світі зброя, балістична ракета для підводного човна, вийшла на площу одна за одною, потужно демонструючи могутність революційних збройних сил, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракет такої потужності на озброєнні Північної Кореї, ймовірно, ще не було.

Кім Чен Ин схвально оцінив проведення військового параду. Після його завершення над площею запустили феєрверки.

Експерти переконані: демонстрація КНДР нових ракет означає, що переговори про повну денуклеаризацію (ядерне роззброєння) КНДР завмерли на місці.

Востаннє на північнокорейських військових парадах балістичні ракети представляли у жовтні 2020, а до того – ще у 2018 році.

Тоді ж відбувся перший в історії саміт між США та КНДР щодо ядерного роззброєння Пхеньяну.

Однак вже у лютому 2019 року перемовини було перервано, і північнокорейські випробування ракет продовжилися.

Джерело: KCNA

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка