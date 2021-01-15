Північна Корея похизувалася новими балістичними ракетами

У Північній Кореї 10 жовтня пройшов масштабний військовий парад, присвячений 8-му з’їзду робочої партії країни.

Техніка традиційно розмістилася на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні.

Після ракетних установок і танків було продемонстровано нові варіанти балістичних ракет малої дальності.

– Найпотужніша у світі зброя, балістична ракета для підводного човна, вийшла на площу одна за одною, потужно демонструючи могутність революційних збройних сил, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракет такої потужності на озброєнні Північної Кореї, ймовірно, ще не було.

Кім Чен Ин схвально оцінив проведення військового параду. Після його завершення над площею запустили феєрверки.

Експерти переконані: демонстрація КНДР нових ракет означає, що переговори про повну денуклеаризацію (ядерне роззброєння) КНДР завмерли на місці.

Востаннє на північнокорейських військових парадах балістичні ракети представляли у жовтні 2020, а до того – ще у 2018 році.

Тоді ж відбувся перший в історії саміт між США та КНДР щодо ядерного роззброєння Пхеньяну.

Однак вже у лютому 2019 року перемовини було перервано, і північнокорейські випробування ракет продовжилися.

Джерело: KCNA