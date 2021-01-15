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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Мир столкнется с катастрофической жарой в 2021 году — ООН

2021 год будет катастрофически жарким и побьет температурный рекорд прошлого лета. Такие данные обнародовали в ООН.

Десятилетия, которое закончилось, было самым теплым по сравнению с предыдущими. Однако 2021 станет продолжением изменений в климате.

В исследовании ООН рассказывается, что потепление будет продолжаться еще долгие годы.

— Мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию в этом столетии, — заявил Гутерриш.

Например, в 2020 году глобальная температура в мире составляла примерно 14,9 градуса по Цельсию.

Еще в середине XIX века она составляла 13,7 градуса по Цельсию.

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