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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Світ зіткнеться з катастрофічною спекою у 2021 році – ООН

2021 рік буде катастрофічно спекотним та поб’є температурний рекорд минулого літа. Такі дані оприлюднили в ООН.

Десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим з досі досліджуваних. Однак 2021 стане продовженням змін у кліматі.

У дослідженні ООН розповідається, що потепління триватиме ще довго.

– Ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3 – 5 градусів за Цельсієм в цьому столітті,– заявив Гутерріш.

Для прикладу, у 2020 році глобальна температура у світі становила приблизно 14,9 градуса за Цельсієм.

Ще в середині ХІХ століття вона становила 13,7 градуса за Цельсієм.

 

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