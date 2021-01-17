Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных стран. На началу 2020 года Беларусь занимала 16 место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией.

На начало 2021 года республика опустились на 114 место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

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Украина в этом рейтинге занимает 83 место. Лидирует в рейтинге Катар, на последнем месте находится Венесуэла.

В Беларуси уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Победителем объявлен глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.