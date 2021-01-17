Білорусь втратила 98 позицій в рейтингу безпечних країн. На початку 2020 року Білорусь займала 16 місце з 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією.

На початок 2021 року республіка опустилися на 114 місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.

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Україна у цьому рейтингу посідає 83 сходинку. Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці знаходиться Венесуела.

У Білорусі вже майже півроку тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня.

Переможцем оголошений глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цей пост з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестуючі вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.