Биржи США после инаугурации Байдена закрылись на историческом максимуме

Мировые фондовые индексы выросли до новых рекордных максимумов 20 января, когда Джо Байден стал 46-м президентом США. Инвесторы верят в дальнейшие стимулы экономики США при новой администрации.

Индекс акций MSCI по всему миру вырос на 1%, установив новый рекорд. С начала января индекс вырос на 3,3%.

Индекс Dow Jones вырос 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 — а 1,13%, до 3842,01, а Nasdaq Composite — 1,73%, до 13424,96.Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов.

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Президент Джо Байден, который был приведен к присяге в среду, на прошлой неделе изложил предложение о пакете стимулов на $1,9 трлн долларов, чтобы поднять экономику и ускорить распространение вакцин. Кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей “действовать масштабно”, чтобы спасти экономику и беспокоиться о долгах позже.

Оптимизм по поводу вакцины Covid-19, а также ставки на более масштабный план помощи при пандемии в рамках Конгресса, контролируемого демократами, помогли основным индексам Уолл-стрит достичь рекордных высот за последние несколько месяцев. При этом индекс голубых фишек Dow подскочил примерно на 17% с момента президентских выборов в ноябре.

Нефть марки Brent 20 января подорожала 1%, до 56,43 долларов за баррель, нефть WTI (США) подорожала 0,8%, до $53,06 за баррель.

Ожидается, что Байден примет меры по сдерживанию нефтяной промышленности США, включая повторное участие в Парижском климатическом соглашении, отмену разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL и приостановку арктического бурения.

В этом месяце нефть Brent достигла 11-месячного максимума в $57,42.