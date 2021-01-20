Біржі США після інавгурації Байдена закрилися на історичному максимумі

Світові фондові індекси виросли до нових рекордних максимумів 20 січня, коли Джо Байден став 46-м президентом США. Інвестори вірять у подальші стимули економіки США при новій адміністрації.

Індекс акцій MSCI по всьому світу зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня індекс виріс на 3,3%.

Індекс Dow Jones виріс 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 – а 1,13%, до 3842,01, а Nasdaq Composite – 1,73%, до 13424,96. Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів.

Читайте Джо Байден склав присягу президента США

Джо Байден, який був приведений до присяги в середу, минулого тижня виклав пропозицію про пакет стимулів на $1,9 трлн, щоб підняти економіку і прискорити поширення вакцин. Кандидат у міністри фінансів США Джанет Йеллен закликала законодавців “діяти масштабно”, щоб врятувати економіку і турбуватися про борги пізніше.

Оптимізм з приводу вакцини Covid-19, а також ставки на більш масштабний план допомоги при пандемії у рамках Конгресу, контрольованого демократами, допомогли основних індексах Уолл-стріт досягти рекордних висот за останні кілька місяців. При цьому індекс блакитних фішок Dow підскочив приблизно на 17% з моменту президентських виборів у листопаді.

Нафта марки Brent 20 січня подорожчала 1%, до $56,43 за барель, нафта WTI (США) подорожчала на 0,8%, до $53,06 за барель.

Очікується, що Байден ухвалить заходи щодо стримування нафтової промисловості США, включаючи повторну участь у Паризькій кліматичній угоді, скасування дозволу на будівництво нафтопроводу Keystone XL і припинення арктичного буріння.

В цьому місяці нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в $57,42.