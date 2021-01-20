Джо Байден принял присягу президента США

В центре Вашингтона напротив Белого Дома демократ Джо Байден 20 января 2021 года принял присягу и стал сорок шестым президентом США. Вице-президентом стала Камала Харрис — первая женщина в истории США на этой должности.

— Я Джозеф Байден торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду по мере своих возможностей буду сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.

К присяге избранного президента привел главный судья Верховного суда США Джон Робертс.

Инаугурация Джо Байдена

Церемония пройдет несколько иначе, чем обычно: на это повлияли и пандемия коронавируса, и политическое беспокойство в стране. Штурм Капитолия 6 января спровоцировал страх, что во время инаугурации Байдена могут произойти повторные беспорядки.

Подробно о том, от каких традиций пришлось отказаться во время инаугурации Джо Байдена — читайте на Фактах ICTV.