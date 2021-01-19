Инаугурация Байдена: когда произойдет и где смотреть

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 года в Вашингтоне (19.00 по киевскому времени).

Церемония пройдет несколько иначе, чем обычно: на это повлияла и пандемия коронавируса, и политическое беспокойство в стране. Штурм Капитолия 6 января спровоцировал страх, что во время инаугурации Байдена могут произойти повторные беспорядки.

Кроме того, масла в огонь подливает 45-й президент США, который решил проигнорировать церемонию.

Как в этих условиях будет проходить инаугурация демократа, , где смотреть церемонию и какие традиции характерны для США, читайте в материале Фактов ICTV.

Инаугурационный комитет объявил, что накануне приведения Байдена к присяге состоится поминальная церемония по жертвам пандемии коронавируса. Соответствующие мероприятия проведут 19 января в 17.30 по восточному времени (США).

— Инаугурация избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис является началом нового национального пути. Однако в разгар пандемии — когда так много американцев горюют из-за потери семьи, друзей и соседей — важно, чтобы мы почтили тех, кто умер. Мы должны объединиться, чтобы положить конец пандемии и восстановить нашу страну, — заявила пресс-секретарь инаугурационного комитета Пили Тобар.

А непосредственно 20 января Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут присягу в Капитолии, после чего 46-й президент США произнесет речь.

Традиционное двухчасовое шествие представителя государства к Белому дому заменят виртуальным парадом, который будут транслировать по телевидению. После принятия присяги в Белый дом их будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.

Ожидается скромная церемония. На ней будут 117 членов Конгресса плюс один приглашенный ими гость. Хотя обычно это событие посещают около 200 тыс. человек. Кроме того, на инаугурации будут присутствовать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с женами.

Главной причиной уменьшения количества гостей на инаугурации и сокращения торжественных мероприятий называют именно распространение коронавируса. Кроме того, учитывая события 6 января, американцев призвали оставаться дома в день церемонии.

— Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом, — отметили в комитете.

Во время инаугурации Вашингтон будет находиться в режиме чрезвычайной ситуации, объявленной после погромов в Капитолии — здании, где заседает американский парламент. Правопорядок в городе будут обеспечивать более 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, еще 5 тыс. будут находиться наготове в случае непредвиденных событий.

Дональд Трамп ранее объявлял, что не придет на церемонию инаугурации Байдена. Однако церемонию посетит вице-президент США Майк Пенс.

Такой поступок Трампа не станет исключением в истории США. Например, после выборов 1800 года второй президент США Джон Адамс, недовольный своим поражением, проигнорировал инаугурацию Томаса Джефферсона.

Аналогично поступили шестой президент Джон Куинси Адамс и восьмой президент Мартин ван Бюрен. А в 1869 году Эндрю Джонсон — 17-й президент США, до этого переживший попытку импичмента — проигнорировал инаугурацию Улисса Гранта.

У отдельных лиц были уважительные причины отсутствия, например Вудро Вильсон не принимал участия в церемонии инаугурации Уоррена Гардинга из-за состояния здоровья (двумя годами ранее он перенес тяжелый инсульт).

А также в 1974 году Ричард Никсон досрочно покинул президентский пост и не присутствовал на инаугурации Джеральда Форда.

Где смотреть инаугурацию Джо Байдена

Сорок шестой президент США принесет присягу в 12.00 по местному времени (19.00 по Киеву). В среду, 20 января, общественный вещатель UA: Первый, начиная с 18.15 проведет прямую трансляцию инаугурации Джо Байдена.

Украину на церемонии будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, инаугурация всегда является внутренней церемонией, на которой другие страны представлены исключительно послами.

— В этом году не было никаких исключений из этого правила. Посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко получил приглашение представить Украину на инаугурации. Участие никаких иностранных делегаций в ней не предусмотрено.

Несмотря на это дипломат отметил, что члены украинского парламента уже обращались к нему с просьбой помочь попасть на инаугурацию президента США. Однако Кулеба отказал в такой просьбе.

— Эти поездки могут быть только частными, так как официально страну будет представлять только один человек — это посол Украины, — сказал глава МИД.

Главные традиции инаугурации

В Соединенных Штатах Америки инаугурация президента состоит из восьми обязательных элементов, каждый из которых имеет свои правила и традиции.

Прежде всего, президент и вице-президент посещают богослужение, а дальше приезжают в Белый дом, где их встречают действующие руководители США.

Затем процессия с участием Джо Байдена с женой и Камалы Харрис с мужем отправляется в Капитолий, где на западной лестнице в присутствии конгрессменов и сенаторов сначала вице-президент, а затем президент приносят присягу.

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Пятой традицией стало произнесение речи. Этот элемент церемонии начал еще Джордж Вашингтон. Продолжительность выступлений бывает разной. Так, во время своей второй инаугурации Вашингтон произнес кратчайшую инаугурационную речь, которая состояла из 135 слов.

А вот девятый президент США Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную речь продолжительностью два часа. Он рассказывал о своем видении будущих трансформаций в стране, которые, к сожалению, не смог воплотить, поскольку умер ровно через месяц после инаугурации.

После церемонии инаугурации, по традиции, бывший президент и вице-президент с женами оставляют Капитолий.

Тогда избранные главы Белого дома идут на инаугурационный обед, после чего происходят заключительные элементы — парад и бал.