Инаугурация Байдена: как прошла церемония президента США

Пожалуй, никогда еще к инаугурации американского президента не было привлечено столько внимания во всем мире. Правда, благодарить за это Байден должен, прежде всего, своего предшественника Дональда Трампа. Две недели назад сторонники Трампа штурмовали Конгресс США, когда там утверждали результаты президентских выборов. Чтобы не допустить подобных провокаций и на инаугурации Байдена, ее охраняли более 20 тысяч правоохранителей.

Сам Трамп, вопреки многолетней традиции, на инаугурацию своего преемника не пришел, как, собственно, не признал и своего поражения на выборах, подогревая тем самым раскол в американском обществе. За уже экс-президента проголосовали более 70 миллионов американцев. И Джо Байден прекрасно понимал, что чуть ли не главный вызов для него – стать президентом для этих людей тоже.

Президент для всех

Собственно, объединение нации и стало главным лейтмотивом инаугурационной речи Байдена. Он говорил около 20 минут, не став замахиваться на вечный рекорд девятого президента Штатов Ульяма Гаррисона, который выступал с инаугурационной речью два часа и так замерз, что умер через месяц после принятия присяги.

Прямо во время инаугурации Байдена над Вашингтоном вышло солнце, что тут же было воспринято как позитивный символ. Новый президент тоже анонсировал приход светлых времен после темных – его предшественника.

– Многое нужно отремонтировать, восстановить, вылечить, построить и выиграть, – отмечал Байден, при этом подчеркивая, что со всеми вызовами американцы могут справиться только объединившись.

– Объединиться для борьбы с врагами, с которыми мы сталкиваемся: гневом, негодованием и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями, безработицей и безнадежностью. Объединившись, мы сможем творить великие дела, важные вещи. Мы можем исправить ошибки. Мы можем заставить людей работать на хорошей работе. Мы можем учить наших детей в безопасных школах. Мы можем преодолеть смертельный вирус.

Байден призвал отказаться от противостояния времен избирательной гонки, снизить градус.

– Политика не должна быть бурным огнем, разрушающим все на своем пути. Каждое расхождение не должно быть поводом для тотальной войны.

Первый шаг к примирению противоборствующих лагерей Байден сделал сам.

– Я клянусь вам, что стану президентом для всех американцев. Для всех американцев. И я обещаю, что буду бороться за тех, кто меня не поддерживал, так же сильно, как и тех, кто меня поддерживал.

Ненужное наследство

При этом свое президентство Байден начал с отмены и пересмотра решений Трампа, сторонников которого так яро обещал защищать. Девять из 17 первых указов Байдена будут посвящены отмене решений, ранее принятых его предшественником. В первую очередь Байден пересмотрит внешнюю политику США, о чем он сказал и в своей инаугурационной речи.

– Вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Америка прошла испытания, и мы стали сильнее от этого. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром.

Если коротко, то это означает, что Штаты возвращаются к роли мирового лидера и главного надзирателя. Трамп ссорился с партнерами по НАТО, выводил США из Всемирной организации здравоохранения и Климатического соглашения. Байден все повернет в противоположную сторону.

Среди первых указов нового президента – остановка выхода из ВОЗ, назначение председателем американского представительства в организации главного инфекциониста США Энтони Фаучи и присоединение к Парижскому климатическому соглашению. Также Байден отменит введенный Трампом запрет на въезд в США для представителей семи преимущественно мусульманских стран, остановит строительство стены на границе с Мексикой и отменит усиление борьбы с иммигрантами на территории Штатов.

Коронавирус

Центральное же место в действиях Байдена на старте президентства отводится борьбе с коронавирусом. Новый президент запустит инициативу 100 дней в масках, которая введет требование обязательного повсеместного ношения масок.

Резкий контраст с Трампом, который сам в маске никогда не появлялся на публике. Вместе с тем новая администрация создаст должность координатора по вопросам противодействия Covid-19, ответственного, в том числе, за производство и доставку вакцин.

Байден пообещал за первые 100 дней своей каденции сделать прививку 100 миллионам американцев. Для этого предлагается создать в стране сеть центров вакцинации в спортивных залах школ, на стадионах и т.п. с привлечением Национальной гвардии или Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Экономическая часть плана Байдена по борьбе с коронавирусом включает в себя осуществление индивидуальных выплат американцам в размере 1400 долларов на человека и предоставление субсидий по уходу за детьми, повышение размера выплат безработным, внедрение оплачиваемых отпусков для рабочих. На данный момент Байден может рассчитывать на большинство Демократической партии в Конгрессе и Сенате.

То есть для внедрения всех инициатив есть полный карт-бланш. Но и Трампа списывать со счетов не стоит. Запущенная против него процедура импичмента продолжится и после того, как Трамп покинул Белый Дом, что лишь мобилизует его сторонников.

Экс-президент уже раздумывает над созданием собственной партии, а его соратники анонсируют референдум по выходу Техаса из состава США. Так что как бы Байден не призывал к спокойствию и единению, одними речами, пусть и самыми правильными, тут не обойдешься.

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