Інавгурація: як пройшла церемонія нового президента США

Мабуть, ніколи ще до інавгурації американського президента не було прикуто стільки уваги в усьому світі. Щоправда, дякувати за це Байден має, насамперед, своєму попереднику Дональду Трампу. Два тижні тому прихильники Трампа штурмували Конгрес США, коли там затверджували результати президентських виборів. Щоб не допустити подібних провокацій і на інавгурації Байдена, її охороняли понад 20 тисяч правоохоронців.

Сам Трамп, всупереч багаторічній традиції, на інавгурацію свого наступника не прийшов, як, власне, не визнав і своєї поразки на виборах, підігріваючи тим самим розкол в американському суспільстві. За вже екс-президента проголосували понад 70 мільйонів американців. І Джо Байден прекрасно розуміє, що чи не головний виклик для нього – стати президентом для цих людей також.

Президент для всіх

Власне, об’єднання нації і стало головним лейтмотивом інавгураційній промові Байдена. Він говорив близько 20 хвилин, не замахуючись на вічний рекорд дев’ятого президента Штатів Вільяма Гаррісона, який виступав з інавгураційною промовою дві години і так змерз, що помер через місяць після складання присяги.

Прямо під час інавгурації Байдена над Вашингтоном вийшло сонце, що тут же було сприйнято як позитивний символ. Новий президент теж анонсував прихід світлих часів після темних – його попередника.

– Багато що потрібно відремонтувати, відновити, вилікувати, побудувати і виграти, – відзначав Байден, при цьому наголошуючи, що з усіма викликами американці можуть впоратися тільки об’єднавшись.

Об’єднатися для боротьби з ворогами, з якими ми стикаємося: гнівом, обуренням і ненавистю, екстремізмом, беззаконням, насильством, хворобами, безробіттям і безнадією. Об’єднавшись, ми зможемо творити великі справи, важливі речі. Ми можемо виправити помилки. Ми можемо змусити людей працювати на хорошій роботі. Ми можемо вчити наших дітей в безпечних школах. Ми можемо подолати смертельний вірус.

Байден закликав відмовитися від протистояння часів виборчої гонки, знизити градус.

– Політика не повинна бути бурхливим вогнем, який руйнує все на своєму шляху. Кожна розбіжність не має бути приводом для тотальної війни.

Перший крок до примирення протиборчих таборів Байден зробив сам.

– Я клянусь вам, що стану президентом для всіх американців. Для всіх американців. І я обіцяю, що боротимуся за тих, хто мене не підтримував, так само сильно, як і за тих, хто мене підтримував.

Непотрібний спадок

Водночас своє президентство Байден почав зі скасування та перегляду рішень Трампа, прихильників якого так яро обіцяв захищати. Дев’ять із 17 перших указів Байдена будуть присвячені скасуванню рішень, раніше прийнятих його попередником. Передусім Байден перегляне зовнішню політику США, про що він сказав і в своїй інавгураційній промові.

– Ось моє послання тим, хто перебуває за межами наших кордонів. Америка пройшла випробування, і ми стали сильнішими від цього. Ми відновимо наші союзи і знову взаємодіятимемо зі світом.

Якщо коротко, то це означає, що Штати повертаються до ролі світового лідера і головного наглядача. Трамп сварився з партнерами по НАТО, виводив США із Всесвітньої організації охорони здоров’я та Кліматичної угоди. Байден все поверне в протилежну сторону.

Серед перших указів нового президента – зупинення виходу з ВООЗ, призначення головою американського представництва в організації головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі та приєднання до Паризької кліматичної угоди. Також Байден скасує, введену Трампом заборону на в’їзд у США представникам семи переважно мусульманських країн, зупинить будівництво стіни на кордоні з Мексикою і скасує посилення боротьби з іммігрантами на території Штатів.

Коронавірус

Центральне ж місце в діях Байдена на старті президентства відводиться боротьбі з коронавірусом. Новий президент запустить ініціативу 100 днів в масках, яка введе вимогу обов’язкового повсюдного носіння масок.

Різкий контраст із Трампом, який сам в масці ніколи не з’являвся на публіці. Водночас нова адміністрація створить посаду координатора з питань протидії Covid-19, відповідального, зокрема, за виробництво і доставку вакцин.

Байден пообіцяв за перші 100 днів своєї каденції зробити щеплення 100 мільйонам американців. Для цього пропонується створити в країні мережу центрів вакцинації в спортивних залах шкіл, на стадіонах тощо із залученням Національної гвардії або Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях.

Економічна частина плану Байдена щодо боротьби з коронавірусом передбачає проведення індивідуальних виплат американцям у розмірі 1400 доларів на людину, надання субсидій для догляду за дітьми, підвищення розміру виплат безробітним, впровадження оплачуваних відпусток для тих, хто працює. Наразі Байден може розраховувати на більшість Демократичної партії в Конгресі та Сенаті.

Тобто для впровадження всіх ініціатив є цілковитий карт-бланш. Але і Трампа списувати з рахунків не варто. Запущена проти нього процедура імпічменту триватиме і після того, як Трамп залишив Білий Дім, що лише мобілізує його прихильників.

Екс-президент уже роздумує над створенням власної партії, а його соратники анонсують референдум щодо виходу Техасу зі складу США. Тож хоч би як Байден закликав до спокою та єднання, одними промовами, нехай і найправильнішими, тут не обійдешся.

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