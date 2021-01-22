Компания Google заявила, что отключит свою поисковую систему в Австралии, если тамошний парламент примет новый Кодекс игроков медиарынка. Другими словами — обяжет поисковые системы платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы.

Этот законопроект в настоящее время проходит слушание в сенате страны.

Если его примут, то такие компании как Google и Facebook будут вынуждены платить австралийским средствам массовой информации за размещение новостного контента на своих платформах.

— Если кодекс вступит в силу в его нынешнем виде, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы, — заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Также Сильва назвала такой подход скользкой дорожкой, которая разрушит имеющиеся бизнес-модели поисковых систем. А еще 19 млн австралийских пользователей столкнутся с ухудшением качества поиска и YouTube, если новый кодекс будет введен в действие.

Читайте Торговая комиссия США требует от Facebook продать Instagram и WhatsApp

В то же время Google предлагает альтернативное решение вопроса: заключить с австралийскими СМИ соглашение на базе сервиса Google News Showcase, предусматривающий выплаты по новостной контент. В решение проблемы компания намерена вложить $13 млрд в течение трех лет.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон резко отреагировал на заявления Google.

— Австралия сама устанавливает правила по поводу того, что можно делать в Австралии. Мы не реагируем на угрозы, — сказал чиновник.

Австралийские СМИ обвиняют Google и Facebook в получении прибыли за счет демонстраций пользователям новостного контента изданий. При этом корпорации ничего не платят самым новостным ресурсам.

Источник: Google