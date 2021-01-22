Компанія Google заявила, що відключить свою пошукову систему в Австралії, якщо тамтешній парламент ухвалить новий Кодекс гравців медіаринку. Іншими словами – зобов’яже пошукові системи платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні матеріали.

Цей законопроект нині проходить слухання у сенаті країни.

Якщо його ухвалять, то такі компанії як Google та Facebook будуть змушені платити австралійським засобам масової інформації за розміщення новинного контенту на своїх платформах.

— Якщо кодекс набуде чинності в його нинішній формі, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search у Австралії. Це останнє, чого ми хочемо у Google, особливо коли є інший шлях, що дозволяє нам підтримувати австралійську журналістику, не порушуючи принципи пошукової системи, – заявила керівний директор Google Australia Мел Сільва.

Також Сільва назвала такий підхід слизькою доріжкою, яка зруйнує наявні бізнес-моделі пошукових систем. А ще 19 млн австралійських користувачів зіткнуться із погіршенням якості пошуку та YouTube, якщо новий кодекс буде введений в дію.

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Водночас Google пропонує альтернативне рішення питання: укласти з австралійськими ЗМІ угоду на базі сервісу Google News Showcase, що передбачає виплати за новинний контент. У вирішення проблеми компанія має намір вкласти $1,3 млрд протягом трьох років.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон різко відреагував на заяви Google.

— Австралія сама встановлює правила щодо того, що можна робити в Австралії. Ми не реагуємо на погрози, – сказав чиновник.

Австралійські ЗМІ звинувачують Google та Facebook в отриманні прибутку за рахунок демонстрацій користувачам новинного контенту видань. При цьому корпорації нічого не платять самим новинним ресурсам.

Джерело: Google