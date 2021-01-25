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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Скучно, девочки: Путин впервые прокомментировал дворец из расследования Навального

В понедельник, 25 января, президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал скандальное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального под названием Дворец для Путина.

Скучно, девочки: Путин впервые прокомментировал дворец из расследования Навального

Во время видеоконференции один из студентов спросил Путина, что тот думает о новой работе ФБК.

Президент РФ ответил, что еще не смотрел фильм Навального, однако “листал видеоподборку” от своих помощников.

— Ничего из того что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.

Большинство кадров по расследованию команды Навального Путин назвал “компиляцией и монтажом”.

Отвечая на вопрос о дворце в российском Геленджике, Путин не упустил возможности сравнить стабильность России с “тактикой Запада”.

— Информация крутится уже более 10 лет, а сейчас это просто хорошая возможность промыть этими материалами мозги наших граждан и запустить это в интернет. Скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще.

На вопрос о расследовании Навального Путин отвечал больше семи минут. Видеоконференцию с российскими студентами 25 января было посвящено Дню студента, который традиционно отмечают в Татьянин день.

Дворец для Путина

Премьера политического расследования ФБК Алексея Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки состоялась 19 января.

За два дня до этого самого Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

Фильм-расследование ФБК уже почти неделю бьет рекорды русскоязычного сегмента YouTube.

С момента публикации видео находится на первом месте в трендах в России и многих других странах, преимущественно постсоветского пространства.

По состоянию на вечер 25 января Фильм Навального о дворце Путина в Геленджике просмотрели уже 86,7 млн раз.

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