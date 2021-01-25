Нудно, дівчатка: Путін вперше прокоментував палац з розслідування Навального

В понеділок, 25 січня, президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував скандальне розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального під назвою Палац для Путіна.

Під час чергової відеоконференції один із студентів запитав Путіна, що той думає про нову роботу ФБК.

Президент РФ відповів, що ще не дивився фільм Навального, однак “гортав відеопідбірку” від своїх помічників.

– Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи.

Більшість кадрів із розслідування команди Навального Путін назвав “компіляцією та монтажем”.

Відповідаючи на запитання про палац у російському Геленджику, Путін не пропустив можливості порівняти стабільність Росії з “тактикою Заходу”.

– Інформація крутиться вже понад 10 років, а зараз це просто добра нагода промити цими матеріалами мізки наших громадян і запустити це в інтернет. Нудно, дівчатка. Ну хоч чогось там попридумували б ще.

На запитання про розслідування Навального Путін відповідав більше семи хвилин. Відеоконференцію з російськими студентами 25 січня було присвячено Дню студента, який традиційно відзначають на Тетянин день.

Палац для Путіна

Прем’єра політичного розслідування ФБК Олексія Навального Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря відбулася 19 січня.

За два дні до цього самого Навального затримали в московському аеропорту Шерємєтьєво під час проходження паспортного контролю.

Фільм-розслідування ФБК вже майже тиждень б’є рекорди російськомовного сегменту YouTube.

З моменту публікації відео перебуває на першому місці в трендах в Росії та багатьох інших країнах, переважно пострадянського простору.

Станом на вечір 25 січня фільм Навального про палац Путіна в Геленджику переглянули вже 86,7 млн разів.