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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Ізраїльтяни заборгували понад $90 мільйонів штрафів за порушення карантину

Жителі Ізраїлю не сплатили понад $90 млн штрафів, які їм виписали за різні порушення обмежувальних заходів, введених в зв’язку з пандемією Covid-19.

Ізраїльтяни заборгували понад $90 мільйонів штрафів за порушення карантину

Загальна сума штрафів за порушення обмежень щодо коронавірусу в Ізраїлі досягла 318 млн шекелів (приблизно $97 млн), з яких поки сплачено лише 76,5 млн шекелів.

З моменту спалаху пандемії в країні в кінці лютого 2020 року виписали понад 540 тис. штрафних квитків, з яких виплачено лише близько 151 тис.

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Найбільш поширеним порушенням була відсутність маски, після цього – порушення заборони на вихід у громадські місця, робота підприємств, порушення карантину, неправомірні масові зібрання і релігійна служба всупереч правилам.

Одержувачу штрафу дається до 90 днів на виплату, і тому штрафи, накладені з листопада минулого року до січня, ще не досягли встановленого терміну.

У світі триває вакцинація від коронавірусу. Лідером є Ізраїль, де 3,5 млн осіб отримали щеплення.

Наразі вакцинують підлітків від 16 до 18 років, щоб вони змогли скласти шкільні іспити. Офіційно Тель-Авів вартості вакцини не розголошує, але ЗМІ повідомляють, що Ізраїль погодився платити вдвічі більше, ніж Євросоюз – від $30 до $47  за дозу.

Джерело: Сіньхуа 

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