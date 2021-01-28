Жителі Ізраїлю не сплатили понад $90 млн штрафів, які їм виписали за різні порушення обмежувальних заходів, введених в зв’язку з пандемією Covid-19.

Загальна сума штрафів за порушення обмежень щодо коронавірусу в Ізраїлі досягла 318 млн шекелів (приблизно $97 млн), з яких поки сплачено лише 76,5 млн шекелів.

З моменту спалаху пандемії в країні в кінці лютого 2020 року виписали понад 540 тис. штрафних квитків, з яких виплачено лише близько 151 тис.

Найбільш поширеним порушенням була відсутність маски, після цього – порушення заборони на вихід у громадські місця, робота підприємств, порушення карантину, неправомірні масові зібрання і релігійна служба всупереч правилам.

Одержувачу штрафу дається до 90 днів на виплату, і тому штрафи, накладені з листопада минулого року до січня, ще не досягли встановленого терміну.

У світі триває вакцинація від коронавірусу. Лідером є Ізраїль, де 3,5 млн осіб отримали щеплення.

Наразі вакцинують підлітків від 16 до 18 років, щоб вони змогли скласти шкільні іспити. Офіційно Тель-Авів вартості вакцини не розголошує, але ЗМІ повідомляють, що Ізраїль погодився платити вдвічі більше, ніж Євросоюз – від $30 до $47 за дозу.

Джерело: Сіньхуа