3,5 млн прививок в Израиле и 2,5 млн в ОАЭ: страны-лидеры по уровню вакцинации от Covid-19

В мире продолжается вакинация от коронавируса. Лидером является Израиль, где 3,5 млн человек получили прививки.

Сейчас вакцинируют подростков от 16 до 18 лет, чтобы они смогли написать школьные экзамены. Официально Тель-Авив стоимости вакцины не разглашает, но СМИ сообщают, что Израиль согласился платить вдвое больше, чем Евросоюз — от $30 до $47 за дозу.

На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты, где четверть населения — 2,5 млн жителей — уже получила вакцину. На третьем месте Сейшелы, где вакцинирован уже каждый пятый или 18 тыс. человек.

В Великобритании, которую накрыла вторая волна коронавируса, вакцину получил каждый десятый — в целом 8 млн британцев. Прививки сделали три четверти жителей королевства в возрасте от восьмидесяти лет, вакцинируют также медиков и социальных работников.

В то же время США 22 января достигли рекордного количества вакцинации за сутки — препараты получили 1,8 млн человек. Чтобы охватить больше граждан, используют стадионы. К концу весны планируют вакцинировать 100 млн американцев — около трети населения.

Однако в ВОЗ убеждены, что вакцина сама по себе не победит коронавирус. Поэтому нужно достичь коллективного иммунитета не только в богатых странах, но и по всему миру.

Между тем Украина может получить вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX. Первые партии страна ожидает уже в феврале.