Отнимают у нас право решать. В Польше масштабные протесты из-за запрета абортов

Масштабные протесты не прекращаются в Польше из-за ограничений права женщин на аборт. 22 октября Конституционный суд страны признал несоответствующим положение, которое позволяло женщине прервать беременность в случае неизлечимой патологии плода.

Сейчас сделать аборт в Польше можно только в случае изнасилования или если есть угроза жизни матери.

После решения суда, женщины Польше объявили войну собственному правительству.

— Мы собрались здесь, чтобы показать, что нас много, мы раздражены и не поддадимся. + Я пришла, потому что я женщина, когда буду беременной и хочу иметь право решать, в случае чего, — рассказала участница акции протеста Магдалена Осташевска.

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С 90-х в Польше бушевали дискуссии о допустимости абортов вообще. Влияние и давление католической церкви, которая выступала за полный запрет абортов, был огромен. И 1993 году удалось принять закон, который позволял прерывать беременность в трех случаях.

— Я здесь, потому что я свободный человек и ценю возможность выбора. Начали с женщин, а потом заберут у нас всех право решать. Мы хотим учить демократии Украину, Беларусь, а сами не можем сохранить нашу демократию, потому что нам не дает этого сделать наше правительство, — говорит участник акции Марцин Огродник.

26 октября участникам в Кракове удалось заблокировать полностью город в час пик. Четыре различные группы на автомобилях и из разных частей ехали в центр, а пешие участники просто садились на землю и не давали проехать городскому транспорту.

Акция собрала 18 тыс. человек, несмотря на то, что в стране действуют новые карантинные ограничения и запрещено собираться группами более 10 человек. Но полиция не разгоняла и не применяла силу.

Протесты под посольством Польши

В Киеве под стенами посольства Польши проходит акция протеста против запрета абортов. Люди вышли поддержать польских женщин после запрета абортов.

Аборты в случаях пороков развития плода являются неконституционными. Такое решение огласил 22 октября Конституционный суд Польши. Когда закон вступит в силу, прерывание беременности будет доступен только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни ребенку или матери.

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