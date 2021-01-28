У Польщі набуло чинності скандальне рішення Конституційного суду, яке майже забороняє аборти, громадяни країни зібралися на чергові акції протестів.

Ще 22 жовтня 2020 року суд оголосив це рішення. Ним майбутнім матерям забороняється штучно переривати вагітність, навіть якщо є невиліковна патологія дитини. Зробити аборт можна лише тоді, якщо плід був зачатий внаслідок зґвалтування або ж існує загроза життю матері.

Після того, як стало відомо про публікацію рішення, громадяни Польщі зібралися на акції протестів.

Вони проти таких змін, адже рішення позбавляє жінок права вибору.

Заборона абортів у Польщі

Наприкінці жовтня 2020 року у Польщі також пройшли масштабні акції протестів через заборону абортів.

Жінки вирішили продемонструвати своє несхвалення змін.

Детальніше про протести у Польщі через заборону абортів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: TVN24