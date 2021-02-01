Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны Национальная лига за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая занимает пост государственного советника и главы МИД, задержаны.

Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные представители партии были задержаны военными.

— Хочу сказать нашему народу, чтобы он не реагировал опрометчиво и действовал в соответствии с законом, — заявил пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт.

По его словам, военные находят на пути военного переворота.

В столице Мьянмы Нейпьидо не работают телефонная связь и интернет.

Причина переворота во Мьянме

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

8 ноября прошлого года в стране прошли парламентские выборы, по результатам которых НЛД получила в обеих палатах союзного парламента большинство мест, что позволяло сформировать правительство.

Однако другие партии и военные назвали выборы сфальсифицированными.

Мьянма — страна, которая находится на юго-востоке Азии. До 2011 года там власть принадлежала военным. Однако в 2015 году генералы тогда добровольно передали часть власти лауреата Нобелевской премии мира Су Чжи.

Источник: Синьхуа