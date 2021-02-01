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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Президент і глава правлячої партії затримані: що відомо про переворот у М’янмі

Президент М’янми Він М’їн і глава правлячої партії країни Національна ліга за демократію (НЛД) Аун Сан Су Чжі, яка займає пост держрадника та голови МЗС, затримані.

Мьянма

Аун Сан Су Чжі та інші високопоставлені представники партії були затримані військовими.

– Хочу сказати нашому народу, щоб він не реагував необачно і діяв згідно із законом, – заявив прес-секретар НЛД Міо Ньюнт.

За його словами, військові знаходяться на шляху військового перевороту.

У столиці М’янми Найп’їдо не працюють телефонний зв’язок та інтернет.

Причина перевороту у М’янмі

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією у М’янмі сталася вперше у листопаді.

8 листопада минулого року у країні пройшли парламентські вибори, за результатами яких НЛД отримала в обох палатах союзного парламенту більшість місць, що дозволяло сформувати уряд.

Однак інші партії та військові назвали вибори сфальсифікованими.

М’янма – країна, яка знаходиться на південному сході Азії. До 2011 року там влада належала військовим. Однак у 2015 році генерали тоді добровільно передали частину влади лауреату Нобелівської премії миру Су Чжі.

Джерело: Синьхуа

Фото: Pixabay

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