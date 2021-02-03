Локдауны во время пандемии привели к глобальному потеплению — ученые

Специалисты Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в США установили, что локдауны и снижение социальной активности во время пандемии коронавируса привели к нагреванию поверхности Земли в 2020 году.

— Произошло существенное снижение выбросов из самых загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало незамедлительное действие на температуру, — говорится в исследовании ученого NCAR Эндрю Геттельмана.

По результатам исследования, нагрев произошел из-за сокращения выбросов аэрозолей, блокирующих солнечный свет. Когда прошлой весной уменьшились выбросы аэрозолей, то большая часть солнечного тепла достигла планеты, особенно в очень индустриальных странах, таких как США и Россия.

Температура над частями земной поверхности прошлой весной увеличилась на 0,1-0,3°С по сравнению с ожиданиями.

— Этот эффект был наиболее выражен в регионах, обычно связанных со значительными выбросами аэрозолей, причем потепление достигло примерно 0,37 ° С на большей части территории США и России, — говорится в публикации.

Также в исследовании подчеркивается влияние различных видов выбросов от электростанций, автомобилей, промышленных объектов и других источников.

Также Геттельман добавил, что долгосрочное влияние пандемии может заключаться в незначительном замедлении изменения климата из-за снижения выбросов углекислого газа, который хранится в атмосфере в течение десятилетий и более постепенно влияет на климат.

Наиболее заметным эффект потепления был в средних и верхних широтах северного полушария и сравнительно незначительным в большей части южного полушария, где аэрозольные выбросы не столь распространены.

В исследованиях также принимали участие специалисты из Оксфордского университета, Имперского колледжа и Университета Лидса.

Источник: Phys.org