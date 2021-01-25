Ученые из Великобритании установили, что темпы таяния ледников на Земле выросли с 0,8 трлн тонн до 1,3 трлн тонн в год за последние 30 лет.

Результаты исследования показали, что планета потеряла 28 трлн тонн льда с 1994 года до 2017 года, что эквивалентно льду толщиной 100 метров, покрывающий всю Великобританию.

То есть темпы исчезновения льда за 23 последние годы выросли на 65%. Главная причина — резкий рост потерь полярных ледяных покровов в Антарктиде и Гренландии.

Профессор Томас Слейтер из Университета Лидса отметил, что каждый регион, который был изучен, потерял лед, но больше всего ускорились потери ледниковых покровов в Антарктике и Гренландии.

Таяние льда по всему земном шаре повышает уровень моря, увеличивает риск затопления прибрежных территорий и грозит уничтожением природных сред обитания дикой природы.

Именно увеличение потерь льда вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые с 1980 года за десятилетие нагревались на 0,26°C и 0,12°C соответственно.

Глобальные катастрофы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш заявил, что этот век может быть последним для всего человечества из-за глобального потепления.

Он добавил, что от климатического кризиса не застрахована ни одна страна. Больше всего от изменений климата страдают бедные и уязвимые слои населения, которые в последнюю очередь имеют отношение к возникновению этих проблем.

Источник: SciTechDaily