Представники консервативної католицької партії Солідарна Польща запропонували створити спеціальні місця для підтримки вагітних жінок, котрі змушені народжувати дитину з патологією після введеного у країні закону про заборону абортів.

Такі заклади пропонують назвати “кімнатами для сліз”, де жінки зможуть виплакатися, отримати необхідну допомогу та рекомендації, що робити далі.

Відповідна ініціатива стала черговою відповіддю на протести проти введення заборони на аборти.

Ідея створення “кімнатами для сліз” спричинила бурхливу критику. Журналіст Міхал Коланко заявив, що ця ідея нагадала йому серіал Розповідь служниці.

Oglądałem kiedyś serial w którym było podobnie, ale sądziłem wtedy że to fikcja.

Nazywal się “Opowieść Podręcznej”. https://t.co/hrAu1uLP27 — Michał Kolanko (@michal_kolanko) February 3, 2021

А кореспондент видання Newsweek Polska Джоанна Мізіолек зазначила, що хотіла, аби Польща зробила все можливе, щоб жінкам не доводилося плакати.

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі визнав, що аборти через патологію плоду не відповідають основному закону країни. Відтак, переривання вагітності у Польщі фактично стало незаконним.

Відповідне рішення спричинило масові акції протесту у Польщі. Заборона на аборти у країні набула чинності наприкінці січня 2021 року.

Джерело: Notes from Poland