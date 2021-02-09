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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Хакеры атаковали разработчиков игры Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED, которая разрабатывает компьютерную игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке. Однако разработчики уверяют, что данные игроков удалось защитить, злоумышленникам не удалось их похитить.

хакерська атака

В компании рассказали, что из-за кибератаки пострадали некоторые внутренние системы. Известно, что злоумышленники получили доступ к внутренней сети, собрали информацию, которая принадлежат финансовой группе CD Projekt, и оставили записку о выкупе.

В записке хакеры дали компании 48 часов на ответ, пригрозив, что в случае невыполнения требований обнародуют исходные коды и документы о деятельности компании, в частности счета и данные инвесторов.

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В то же время разработчики утверждают, что в сломанных системах не было никаких личных данных игроков или пользователей сервисов компании.

Продажи игры Cyberpunk 2077 стартовали в декабре прошлого года. Однако геймеры раскритиковали ее. Пользователи жаловались на версию игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Вроде, Cyberpunk 2077 неоптимизированна под них и складывается впечатление неготовности продукта к запуску. Также жаловались на проседание кадровой частоты, зависание, медленную загрузку текстур и периодические сбои.

Источник: CD Projekt RED

Фото: Pixabay

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