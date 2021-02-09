Компания CD Projekt RED, которая разрабатывает компьютерную игру Cyberpunk 2077, подверглась хакерской атаке. Однако разработчики уверяют, что данные игроков удалось защитить, злоумышленникам не удалось их похитить.

В компании рассказали, что из-за кибератаки пострадали некоторые внутренние системы. Известно, что злоумышленники получили доступ к внутренней сети, собрали информацию, которая принадлежат финансовой группе CD Projekt, и оставили записку о выкупе.

В записке хакеры дали компании 48 часов на ответ, пригрозив, что в случае невыполнения требований обнародуют исходные коды и документы о деятельности компании, в частности счета и данные инвесторов.

В то же время разработчики утверждают, что в сломанных системах не было никаких личных данных игроков или пользователей сервисов компании.

Продажи игры Cyberpunk 2077 стартовали в декабре прошлого года. Однако геймеры раскритиковали ее. Пользователи жаловались на версию игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Вроде, Cyberpunk 2077 неоптимизированна под них и складывается впечатление неготовности продукта к запуску. Также жаловались на проседание кадровой частоты, зависание, медленную загрузку текстур и периодические сбои.

Источник: CD Projekt RED