Компанія CD Projekt RED, яка розробляє комп’ютерну гру Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки. Однак розробники запевняють, що дані гравців вдалося захистити, зловмисникам не вдалося їх викрасти.

У компанії розповіли, що через кібератаку постраждали деякі внутрішні системи. Відомо, що зловмисники отримали доступ до внутрішньої мережі, зібрали інформацію, яка належать фінансовій групі CD Projekt, і залишили записку про викуп.

У записці хакери дали компанії 48 годин на відповідь, пригрозивши, що в разі невиконання вимог оприлюднять вихідні коди і документи про діяльність компанії, зокрема рахунки і дані інвесторів.

Водночас розробники переконують, що у зламаних системах не було жодних особистих даних гравців або користувачів сервісів компанії.

Продажі гри Cyberpunk 2077 стартували у грудні минулого року. Однак геймери розкритикували її. Користувачі жалілися на версію гри для консолей PlayStation 4 та Xbox One.

Начебто, Cyberpunk 2077 неоптимізована під них і складається враження неготовності продукту до запуску. Також скаржилися на просідання кадрової частоти, зависання, повільне завантаження текстур і періодичні збої.

Джерело: CD Projekt RED