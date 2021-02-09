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Вікторія Гірко |

Хакери атакували розробників гри Cyberpunk 2077

Компанія CD Projekt RED, яка розробляє комп’ютерну гру Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки. Однак розробники запевняють, що дані гравців вдалося захистити, зловмисникам не вдалося їх викрасти.

хакерська атака

У компанії розповіли, що через кібератаку постраждали деякі внутрішні системи. Відомо, що зловмисники отримали доступ до внутрішньої мережі, зібрали інформацію, яка належать фінансовій групі CD Projekt, і залишили записку про викуп.

У записці хакери дали компанії 48 годин на відповідь, пригрозивши, що в разі невиконання вимог оприлюднять вихідні коди і документи про діяльність компанії, зокрема рахунки і дані інвесторів.

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Водночас розробники переконують, що у зламаних системах не було жодних особистих даних гравців або користувачів сервісів компанії.

Продажі гри Cyberpunk 2077 стартували у грудні минулого року. Однак геймери розкритикували її. Користувачі жалілися на версію гри для консолей PlayStation 4 та Xbox One.

Начебто, Cyberpunk 2077 неоптимізована під них і складається враження неготовності продукту до запуску. Також скаржилися на просідання кадрової частоти, зависання, повільне завантаження текстур і періодичні збої.

Джерело: CD Projekt RED

Фото: Pixabay

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