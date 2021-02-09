Преемник Меркель о расширении ЕС: Мы должны поддержать Украину

Лидер немецкого Христианско-демократического союза и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом Лашет заявил в интервью немецкому изданию.

— Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу.

Breaking‼️ Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи‼️ Чи має Україна стати членом ЄС? «Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу» Браво???????? Danke @ArminLaschet???????? pic.twitter.com/Hr9439tsP5 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

По его словам, сейчас не возникает вопрос о перспективах европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.

Кроме того, политик поддержал сохранение санкций против России и выступил за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

22 января немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.

Партию возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Неофициально Лашет получил победу 16 января еще во время онлайн-голосования на съезде ХДС.