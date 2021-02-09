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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Преемник Меркель о расширении ЕС: Мы должны поддержать Украину

Лидер немецкого Христианско-демократического союза и вероятный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Армин Лашет

Об этом Лашет заявил в интервью немецкому изданию.

— Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу.

По его словам, сейчас не возникает вопрос о перспективах европейской интеграции Украины, но Германия очень заинтересована в ее стабильности.

Кроме того, политик поддержал сохранение санкций против России и выступил за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

22 января немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя.

Партию возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Неофициально Лашет получил победу 16 января еще во время онлайн-голосования на съезде ХДС.

Фото: Getty Images

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