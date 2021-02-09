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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Наступник Меркель про розширення ЄС: Ми повинні підтримати Україну

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Армин Лашет

Про це Лашет заявив в інтерв’ю німецькому виданню.

– Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і водночас також відкрити європейську перспективу.

За його словами, зараз не виникає питання щодо перспективи європейської інтеграції України, але Німеччина дуже зацікавлена у її стабільності.

Крім того, політик підтримав збереження санкцій проти Росії та виступив за подальше зближення Києва і Брюсселя.

22 січня німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника.

Партію очолив прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Неофіційно Лашет здобув перемогу 16 січня ще під час онлайн-голосування на з’їзді ХДС.

Фото: Getty Images

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