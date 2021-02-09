Наступник Меркель про розширення ЄС: Ми повинні підтримати Україну

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу та ймовірний наступник Ангели Меркель Армін Лашет підтримав ідею надання Україні європейської перспективи.

Про це Лашет заявив в інтерв’ю німецькому виданню.

– Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і водночас також відкрити європейську перспективу.

Breaking‼️ Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи‼️ Чи має Україна стати членом ЄС? «Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу» Браво???????? Danke @ArminLaschet???????? pic.twitter.com/Hr9439tsP5 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

За його словами, зараз не виникає питання щодо перспективи європейської інтеграції України, але Німеччина дуже зацікавлена у її стабільності.

Крім того, політик підтримав збереження санкцій проти Росії та виступив за подальше зближення Києва і Брюсселя.

22 січня німецька партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), представницею якої є канцлер Німеччини Ангела Меркель, обрала нового очільника.

Партію очолив прем’єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Неофіційно Лашет здобув перемогу 16 січня ще під час онлайн-голосування на з’їзді ХДС.