Импичмент провалился: Сенат официально оправдал Дональда Трампа

Голосование за импичмент 45-м президенту Дональду Трампу в Сенате было провалено.

За импичмент проголосовали 57 человек, против — 43. Для импичмента обвинения должны были поддержать 67 сенаторов, то есть две трети.

Впервые в США процедура импичмента в отношении президента страны дважды в течение каденции рассматривалась в Сенате, однако не нашла поддержки у сенаторов.

По оценкам американских экспертов, также это первый импичмент в США, где голосование оказалось наиболее двухпартийным.

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Республиканское большинство сплотилась вокруг Дональда Трампа и всего 7 сенаторов-республиканцев присоединились к коалиции демократов.

За всю историю США Сенат рассматривал импичмент только четыре раза.

Импичмент Дональду Трампу — единственный случай, когда слушания в Сенате проходили уже после завершения каденции президента.

Судьбоносное решение Сената от 13 февраля означает, что Дональд Трамп закрепил законное право занимать правительственные должности и баллотироваться в следующих президентских выборах в 2024 году.

В чем обвиняли Трампа

45-го президента США Дональда Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу, после чего 6 января его сторонники штурмовали здание Конгресса.

Вследствие штурма погибли пять человек, среди которых полицейский и женщина, которую застрелили правоохранители.

Нарушители проникли в здание Конгресса, приостановили подсчет голосов избирателей и даже угрожали “найти” вице-президента Майка Пенса и спикера палаты парламента Нэнси Пелоси.

Сразу после штурма Капитолия все соцсети Трампа были заблокированы. Президент не имел никакой возможности повлиять на ход протестов или остановить их.

Уже позже появится информация, что Капитолий официально отказался от подмоги Нацгвардии США накануне штурма, хотя в сетях ходили слухи о возможных протестах.

Кроме этого, при рассмотрении импичмента упоминалась “попытка обжаловать результаты выборов и победу Джо Байдена на выборах”.

Оснований для импичмента нет

Сам Дональд Трамп назвал процесс импичмента “политическим театром” и “охотой на ведьм”.

Адвокаты 45-го президента США сопротивлялись упрекам демократов и заявляли, что он не может нести ответственность за насилие толпы.

Глава линии защиты во время заключительного выступления напомнил, что именно эффективная борьба с повстанцами и воля закона помогла Дональду Трампу справиться с протестами в США, которые возникли весной 2020 года.

Более того, руководители Демократической партии никоим образом не пытались осудить протестующих, мародерствовали, разрушали бизнесы и издевались над американскими символами.

Адвокаты Трампа доказали, что он призвал к “мирному” протесту. Изменится политическая линия Демократической партии после повторного провального голосования за импичмент, пока неизвестно.