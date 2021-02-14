В России женщины выстроились в цепи солидарности, чтобы поддержать политзаключенных

В Москве и Санкт-Петербурге женщины выстроились в цепи солидарности. Таким образом они хотят поддержать всех политзаключенных.

По информации СМИ, в Москве на Арбате на акцию вышли более 200 женщин. Она проходит у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

В Санкт-Петербурге такая акция проходит возле памятника жертвам политических репрессий. В обоих городах люди скандируют Любовь сильнее, чем страх и Свободу политзаключенным. Также они держат в руках красные сердца и цветы.

Участницы акции в поддержку женщин-политзаключенных в Москве скандируют «Любовь сильнее страха» Видео: Алексей Абанин pic.twitter.com/4wisJNbKSe — Дождь (@tvrain) February 14, 2021

В целом акция посвящена всем женщинам-политзаключенным, которых во время мирных протестов бьет и пытает полиция, а также всем, кто сейчас находится в судах, полицейских автобусах и спецприемниках.

Также участницы таким образом хотят выразить солидарность с Юлией Навальной, мужа которой оппозиционера Алексея Навального недавно приговорили к заключению, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш и другими женщинами.

В цепи в Москве уже больше 240 человек Фото: Алексей Абанин для Дождя pic.twitter.com/GTuNnTSyIa — Дождь (@tvrain) February 14, 2021

Протесты в России происходили и раньше. Люди выходили на улицы 23 и 31 января и требовать освободить оппозиционера Алексея Навального, который тогда находился в СИЗО.

Но 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев.

После этого соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что митинги в поддержку Навального переносят до весны.

Фото: Арсений Веснин