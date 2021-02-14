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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

У Росії жінки вишикувались у ланцюги солідарності, щоб підтримати політв’язнів

У Москві і Санкт-Петербурзі жінки вишикувались у ланцюги солідарності. У такий спосіб вони хочуть підтримати усіх політв’язнів.

акція солідарності росія

За інформацією ЗМІ, у Москві на Арбаті на акцію вийшли понад 200 жінок. Вона проходить біля пам’ятника Олександру Пушкіну та Наталії Гончаровій.

У Санкт-Петербурзі така акція проходить біля пам’ятника жертвам політичних репресій. В обох містах люди скандують Любов сильніша, ніж страх і Свободу політв’язням. Також вони тримають в руках червоні серця і квіти.

Загалом акція присвячена всім жінкам-політв’язням, яких під час мирних протестів б’є і катує поліція, а також всім, хто наразі перебуває в судах, поліцейських автобусах і спецприймальниках.

Також учасниці у такий спосіб хочуть виразити солідарність з Юлією Навальною, чоловіка якої опозиціонера Олексія Навального нещодавно засудили до ув’язнення, юристом Фонду боротьби з корупцією Любов’ю Соболь, прес-секретарем Навального Кірою Ярмиш та іншими жінками.

Протести в Росії відбувалися і раніше. Люди виходили на вулиці 23 і 31 січня і вимагати звільнити опозиціонера Олексія Навального, який тоді перебував у СІЗО.

Але 2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі Ів Роше на реальний і відправив його в колонію на 2 роки і 8 місяців.

Після цього соратник опозиціонера Леонід Волков повідомив, що мітинги на підтримку Навального переносять до весни.

Фото: Арсеній Веснін

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