С началом пандемии коронавируса страны по-разному готовились к борьбе с ним. Но новым вызовом стала также подготовка к вакцинации. Некоторые страны для этого даже привлекли военных и создали спецподразделения.

Так, подполковник Адар Айзнер, резервист Армии обороны Израиля вспоминает, как в начале третьей волны эпидемии получил приказ командования тылом создать специальное подразделение для помощи Минздраву в вакцинации населения.

Весь процесс занял около недели. Военные сформировали новый санитарный батальон, разделенный на роты. Каждая рота медиков соответствовала определенным структурам Минздрава. Также из резерва в качестве волонтеров привлекли 700 медбратьев с армейской медицинской подготовкой.

— Это впервые в мировой практике — создание такой структуры, которая должна помочь Минздраву в вакцинации. Она была создана меньше, чем за неделю. Каждый из медперсонала прошел трехдневный курс повышения квалификации — сначала уроки теории онлайн, а затем практику, — говорит Адар Айзнер.

Сейчас же здесь проверяют эффективность работы фельдшеров. В конце каждого рабочего дня они сообщают, сколько уколов успели сделать. Изначально планировалось, что должно быть не менее пяти инъекций в час. Но сегодня многие из них вышли на продуктивность 9-10 уколов.

Под пункт вакцинации отвели спортивный зал. У него два входа. С одной стороны — кабинки для вакцинации, а на остальной территории размещены стулья для ожидания до и после инъекции.

Читайте В Израиле 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer пережили паралич лица

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отмечает, что система здравоохранения Израиля, как и других стран, испытывает максимальную нагрузку, особенно после того, как мир подвергся атаке двух мутаций Covid-19. Поэтому он призывает людей массово вакцинироваться.

Однако не все израильтяне спешат сделать прививки. Врач-гематолог Михаль Аран объясняет: главная проблема заключается в том, что речь идет о совершенно новом препарате, который до сих пор имеет статус опытного. И, несмотря на это, насчет него нет ни одной профессиональной дискуссии.

— Я не за и не против. Вполне вероятно, что эта вакцина окажется суперэффективной и сверхбезопасной. Но может быть и наоборот. До этого времени медицинское сообщество проводило открытые дискуссии, когда на рынок поступал препарат. Сейчас мы должны делать так же, — убеждена она.

Также врач добавляет, что все фармкомпании, которые производят любые вакцины, не несут юридической ответственности за осложнения. На них нельзя подать в суд. Но, по мнению медика, врачи не должны снимать с себя ответственность. Они должны собирать информацию и сообщать пациентам о возможных проблемах.

В то же время активистка Йосефа Барак добавляет, что в случае выпуска новой вакцины на рынок препарат должен пройти абсолютно все этапы тестирования. А тем, кто делает прививки, должны сообщить, что вакцинация является этапом испытаний.

Между тем обычные жители, которые уже вакцинировались препаратом Pfizer говорят, что чувствуют себя нормально, никаких побочных эффектов у них нет.

Вакцинация от Covid-19 в Израиле стартовала в декабре 2020 года. Вакцинируют израильтян препаратами производства BioNTech/Pfizer. Также страна заказала 6 млн доз вакцины у производителя Moderna.

В стране уже фиксировали жалобы людей, которые получили прививки. Но в Минздраве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми, поэтому причин для беспокойства нет.