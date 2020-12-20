В Израиле стартовала вакцинация от Covid-19

20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания по вакцинации от коронавируса. На первом этапе прививки получат врачи.

В этот день прививки получат президент Израиля Реувен Ривлин и руководитель Генштаба армии Авив Кохави.

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21 декабря начнут вакцинировать людей старше 60 лет и тех, кто входит в группы риска. На втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с риском заражения коронавирусом. На третьем — остальное население страны.

Вакцинация в странах Европейского Союза

Массовая вакцинация населения в европейских странах начнется после 27 декабря, в этот день планируют одобрить препарат.

В частности, в Германии планируют начать вакцинацию до конца года, министр здравоохранения хочет до лета сделать прививки 60% граждан.

Источник: The Times of Israel