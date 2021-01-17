В Израиле после прививки вакциной от коронавируса производства компании Pfizer 13 граждан пережили легкий паралич лица, как побочный эффект.

Врачи считают, что на практике количество случаев с этим побочным эффектом заболевания выше.

— По крайней мере 28 часов я ходил с параличом лица. Я не могу сказать, что сейчас все полностью исчезло, но, кроме этого, у меня не было других симптомов, — рассказал журналистам один из вакцинированных.

О приеме второй дозы мужчина еще не определился. Он добавил, что не хочет, чтобы люди избегали вакцинации, ведь такие побочные эффекты редкие.

— Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от предоставления второй дозы тому, кто страдал параличом после первой дозы, — сказала профессор Галя блудница, директор инфекционного отделения Медицинского центра Шеба.

В то же время в Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что, конечно, вторую дозу следует вводить пациентам только тогда, когда паралич пройдет.

Побочные эффекты от вакцины Pfizer

В Норвегии умерли 23 человека, которых вакцинировали препаратом Pfizer и BioNTech. Побочные эффекты могли возникнуть у пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.

Среди побочных эффектов, которые зафиксировали от вакцины Pfizer — лихорадка, тошнота, аллергические реакции, которые могут вызвать серьезное осложнение хронических заболеваний.

Источник: The Jerusalem Post