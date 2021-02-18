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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Як Ізраїль вакцинується від Covid-19 і чому не всі погоджуються на щеплення

З початком пандемії коронавірусу країни по-різному готувалися до боротьби з ним. Але новим викликом стала також підготовка до вакцинації. Деякі країни для цього навіть залучили військових і створили спецпідрозділи.

Як Ізраїль вакцинується від Covid-19 і чому не всі погоджуються на щеплення

Так, підполковник Адар Айзнер, резервіст Армії оборони Ізраїлю пригадує, як на початку третьої хвилі епідемії отримав наказ командування тилом створити спеціальний підрозділ для допомоги МОЗ у вакцинації населення.

Весь процес зайняв близько тижня. Військові сформували новий санітарний батальйон, поділений на роти. Кожна рота медиків відповідала певним структурам МОЗ. Також з резерву як волонтерів залучили 700 медбратів з армійською медичною підготовкою.

– Це вперше в світовій практиці – створення такої структури, яка повинна допомогти МОЗ у вакцинації. Вона була створена менше, ніж за тиждень. Кожен з медперсоналу пройшов триденний курс підвищення кваліфікації – спочатку уроки теорії онлайн, а потім практику, – говорить Адар Айзнер.

Наразі ж тут перевіряють ефективність роботи фельдшерів. В кінці кожного робочого дня вони повідомляють, скільки уколів встигли зробити. Спочатку планувалося, що має бути щонайменше п’ять ін’єкцій за годину. Але сьогодні багато з них вийшли на продуктивність 9-10 уколів.

Під пункт вакцинації відвели спортивний зал. У нього два входи. З одного боку – кабінки для вакцинації, а на решті території розміщені стільці для очікування до і після ін’єкції.

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Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначає, що система охорони здоров’я Ізраїлю, як і інших країн, відчуває максимальне навантаження, особливо після того, як світ піддався атаці двох мутацій Covid-19. Тому він закликає людей масово вакцинуватися.

Однак не всі ізраїльтяни поспішають зробити щеплення. Лікар-гематолог Міхаль Аран пояснює: головна проблема полягає в тому, що йдеться про абсолютно новий препарат, який до сьогодні має статус дослідного. І, попри це, щодо нього немає жодної фахової дискусії.

– Я не за і не проти. Цілком ймовірно, що ця вакцина виявиться суперефективною і надбезпечною. Але може бути і навпаки. До цього часу медична спільнота проводила відкриті дискусії, коли на ринок надходив препарат. Зараз ми повинні робити так само, – переконана вона.

Також лікар додає, що всі фармкомпанії, які виробляють будь-які вакцини, не несуть юридичної відповідальності за ускладнення. На них не можна подати в суд. Але, на думку медика, лікарі не повинні знімати з себе відповідальність. Вони повинні збирати інформацію і повідомляти пацієнтам про можливі проблеми.

Водночас активістка Йосефа Барак додає, що в разі випуску нової вакцини на ринок препарат повинен пройти абсолютно всі етапи тестування. А тим, хто робить щеплення, повинні повідомити, що вакцинація є етапом випробувань.

Тим часом звичайні жителі, які вже вакцинувалися препаратом Pfizer говорять, що почуваються нормально, жодних побічних ефектів у них немає.

Вакцинація від Covid-19 в Ізраїлі стартувала у грудні 2020 року. Вакцинують ізраїльтян препаратами виробництва BioNTech/Pfizer. Також країна замовила 6 млн доз вакцини у виробника Moderna.

У країні вже фіксували скарги людей, які отримали щеплення. Але у МОЗ зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.

Фото: Pixabay

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