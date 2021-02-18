З початком пандемії коронавірусу країни по-різному готувалися до боротьби з ним. Але новим викликом стала також підготовка до вакцинації. Деякі країни для цього навіть залучили військових і створили спецпідрозділи.

Так, підполковник Адар Айзнер, резервіст Армії оборони Ізраїлю пригадує, як на початку третьої хвилі епідемії отримав наказ командування тилом створити спеціальний підрозділ для допомоги МОЗ у вакцинації населення.

Весь процес зайняв близько тижня. Військові сформували новий санітарний батальйон, поділений на роти. Кожна рота медиків відповідала певним структурам МОЗ. Також з резерву як волонтерів залучили 700 медбратів з армійською медичною підготовкою.

– Це вперше в світовій практиці – створення такої структури, яка повинна допомогти МОЗ у вакцинації. Вона була створена менше, ніж за тиждень. Кожен з медперсоналу пройшов триденний курс підвищення кваліфікації – спочатку уроки теорії онлайн, а потім практику, – говорить Адар Айзнер.

Наразі ж тут перевіряють ефективність роботи фельдшерів. В кінці кожного робочого дня вони повідомляють, скільки уколів встигли зробити. Спочатку планувалося, що має бути щонайменше п’ять ін’єкцій за годину. Але сьогодні багато з них вийшли на продуктивність 9-10 уколів.

Під пункт вакцинації відвели спортивний зал. У нього два входи. З одного боку – кабінки для вакцинації, а на решті території розміщені стільці для очікування до і після ін’єкції.

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Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначає, що система охорони здоров’я Ізраїлю, як і інших країн, відчуває максимальне навантаження, особливо після того, як світ піддався атаці двох мутацій Covid-19. Тому він закликає людей масово вакцинуватися.

Однак не всі ізраїльтяни поспішають зробити щеплення. Лікар-гематолог Міхаль Аран пояснює: головна проблема полягає в тому, що йдеться про абсолютно новий препарат, який до сьогодні має статус дослідного. І, попри це, щодо нього немає жодної фахової дискусії.

– Я не за і не проти. Цілком ймовірно, що ця вакцина виявиться суперефективною і надбезпечною. Але може бути і навпаки. До цього часу медична спільнота проводила відкриті дискусії, коли на ринок надходив препарат. Зараз ми повинні робити так само, – переконана вона.

Також лікар додає, що всі фармкомпанії, які виробляють будь-які вакцини, не несуть юридичної відповідальності за ускладнення. На них не можна подати в суд. Але, на думку медика, лікарі не повинні знімати з себе відповідальність. Вони повинні збирати інформацію і повідомляти пацієнтам про можливі проблеми.

Водночас активістка Йосефа Барак додає, що в разі випуску нової вакцини на ринок препарат повинен пройти абсолютно всі етапи тестування. А тим, хто робить щеплення, повинні повідомити, що вакцинація є етапом випробувань.

Тим часом звичайні жителі, які вже вакцинувалися препаратом Pfizer говорять, що почуваються нормально, жодних побічних ефектів у них немає.

Вакцинація від Covid-19 в Ізраїлі стартувала у грудні 2020 року. Вакцинують ізраїльтян препаратами виробництва BioNTech/Pfizer. Також країна замовила 6 млн доз вакцини у виробника Moderna.

У країні вже фіксували скарги людей, які отримали щеплення. Але у МОЗ зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.