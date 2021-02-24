В Израиле продлили обязательный карантин для туристов

В Израиле продлили обязательный карантин в гостиницах для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Все ограничения будут действовать до 9 марта 2021 года.

Такое решение приняла комиссия по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее постановление вступит в силу после утверждения парламентом.

Согласно ограничениями, все туристы, въезжающие на территорию Израиля, должны будут пройти обязательный карантин в течение 14 дней. В случае получения двух отрицательных тестов на коронавирус этот срок можно сократить до 10 дней.

Отдельные категории могут быть освобождены от карантина. Карантин проходить не будут те граждане, которые имеют справку о вакцинации и получили отрицательный тест на коронавирус перед вылетом в Израиль и по прилету.

Вакцинация в Израиле

В Тель-Авиве начали вакцинировать от Covid-19 иностранцев и людей, которые получают статус беженцев.

Бесплатные прививки начали делать 9 февраля. Из-за этого возле центров вакцинации на юге города образовались очереди. В первый день этой программы среди иностранцев от Covid-19 вакцинировались граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Источник: Newsru.co.il