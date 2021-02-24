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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Ізраїлі продовжили обов’язковий карантин для туристів

В Ізраїлі продовжили обов’язковий карантин у готелі для громадян, які в’їжджають до країни з-за кордону. Усі обмеження діятимуть до 9 березня 2021 року.

Ізраїль

Таке рішення ухвалила комісія з боротьби з коронавірусом.

Відповідна постанова набуде чинності після затвердження парламентом.

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Згідно з обмеженнями, усі туристи, які в’їжджають на триторію Ізраїлю, повинні будуть пройти обов’язковий карантин впродовж 14 днів. У разі отримання двох негативний тестів на коронавірус цей термін можна скоротити до 10 днів.

Окремі категорії можуть бути звільнені від карантину. Звільнятися від карантину буде ті громадяни, які мають довідку про вакцинації і отримали негативний тест на коронавірус перед вильотом в Ізраїль і по прильоту.

Вакцинація в Ізраїлі

У Тель-Авіві почали вакцинувати від Covid-19 іноземців та людей, які здобувають статус біженців.

Безкоштовні щеплення почали робити 9 лютого. Через це біля центрів вакцинації на півдні міста утворилися черги. В перший день цієї програми серед іноземців від Covid-19 вакцинувались громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.

Джерело: Newsru.co.il

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