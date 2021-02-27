Мы продолжаем привлекать РФ к ответственности — Блинкен об оккупации Крыма

США твердо поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем обращении по случаю годовщины вторжения России в Крым.
— Мы выражаем нашу солидарность с Украиной. Как и многие наши международных партнеры США еще не раз категорически повторят простую истину: Крым — это Украина, — отметил Блинкен.
Также он добавил, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины согласно международному праву.
— Российские действия в Крыму представляют собой наглое отрицание международного порядка. Попытка России переписать историю и границы, чтобы оправдать незаконный захват Крымского полуострова, была и остается пустой. Мир знает, какова ситуации на самом деле, — добавил госсекретарь США.
Кроме того, он отметил, что США поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.
— Мы поддерживаем Украину в борьбе против российской агрессии. Мы призываем Россию прекратить агрессию на Востоке Украины. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности, пока она не вернет Украине полный контроль над Крымом и полностью не отведет свои силы, — подчеркнул Энтони Блинкен.
Деоккупация Крыма
Украина активно разрабатывает стратегию деоккупации Крыма.
Ее публичную часть должны представить украинцам через две недели, сообщили в СНБО.
Подробнее о деоккупации Крыма читайте на Фактах ICTV.