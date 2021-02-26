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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

В Украине презентуют стратегию деоккупации Крыма

Украина активно разрабатывает стратегию деоккупации Крыма, публичную часть проекта должны презентовать украинцам через две недели.

Зелені чоловічки у Криму 2014 рік

Об этом после заседания Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля сообщил его секретарь Алексей Данилов.

— Первый вопрос, который рассматривался, — проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополь. Этот вопрос состоит из двух частей. Одна часть касается военной составляющей, она закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через две недели, — отметил Алексей Данилов.

По его словам, специалисты работают над проектом уже год, с февраля 2020-ого.

Деоккупация Крыма

26 февраля в Украине — День крымского сопротивления российской оккупации.

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Эта дата официально появилась в 2020 году, когда президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Подробнее о деоккупации Крыма читайте на Фактах ICTV.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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