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Факты / Мир
Марія Степанюк |

США выделяет Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн

Администрация президента США Джо Байдена принял решение предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн.

Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Сегодня министерство обороны США объявляет о новом пакете объемом $125 млн по линии инициативы по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО, — сказал Кирби.

Кирби добавил, что Вашингтон также планирует продолжать оказывать Киеву в том числе и летальное оружие. Необходимость этого заключается в увеличении агрессии со стороны России.

— Нынешние действия (США — Ред.) подкрепляют приверженность США по предоставлении оборонного летального вооружения, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться от российской агрессии, — подытожил Кирби.

Он также пообещал, что детали, по новому пакету военной помощи для Украины, обнародуют позже.

Фото: Getty Images

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