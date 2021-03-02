В Австралии около 40 тыс. домов остались без электроэнергии вследствие тропического циклона Ниран.
Сильные порывы ветра разрушили линии электропередач. Сейчас аварийные бригады восстановили снабжение более 15 тыс. домов.
Из-за экстремальных погодных условий закрыли 38 школ в Квинсленде.
Прибрежный город Лусинда отрезан от штата, так как за сутки там выпало 259 мм дождя.
К северу от города Кэрнс зафиксированы порывы ветра до 140 км/ч. По прогнозам, сильные осадки и штормовой ветер 2 марта продолжатся.
Tropical Cyclone Niran.
Spinning. Lingering. Strengthening. pic.twitter.com/f3bwnuY6Hg
— Ben Domensino (@Ben_Domensino) March 2, 2021
В городе Иннисфейл подверглись разрушениям банановые плантации.
PICTURES: Banana plantations around Innisfail have been flattened by cyclonic winds.
Farmers yet to assess the damage as TC Niran forms off the coast of Cairns.
Details on @TheTodayShow. pic.twitter.com/Ht1KAEeerq
— Reece D’Alessandro (@R_DAlessandro9) March 1, 2021
Циклон в США
По состоянию на 17 февраля из-за циклона в США погибли 21 человек.
В результате снегопадов и сильных морозов больше всего пострадали Техас, Луизиана и Кентукки.
16 февраля в стране начались значительные перебои в подаче электроэнергии.
Источник: 9 News