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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Циклон Ниран в Австралии: почти 40 тыс. домов остались без электричества

В Австралии около 40 тыс. домов остались без электроэнергии вследствие тропического циклона Ниран.

Циклон Ніран в Австралії_негода

Сильные порывы ветра разрушили линии электропередач. Сейчас аварийные бригады восстановили снабжение более 15 тыс. домов.

Из-за экстремальных погодных условий закрыли 38 школ в Квинсленде.

Прибрежный город Лусинда отрезан от штата, так как за сутки там выпало 259 мм дождя.

К северу от города Кэрнс зафиксированы порывы ветра до 140 км/ч. По прогнозам, сильные осадки и штормовой ветер 2 марта продолжатся.

В городе Иннисфейл подверглись разрушениям банановые плантации.

Циклон в США

По состоянию на 17 февраля из-за циклона в США погибли 21 человек.

В результате снегопадов и сильных морозов больше всего пострадали Техас, Луизиана и Кентукки.

16 февраля в стране начались значительные перебои в подаче электроэнергии.

Источник: 9 News

Фото: 9 News

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