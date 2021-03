В Австралии около 40 тыс. домов остались без электроэнергии вследствие тропического циклона Ниран.

Сильные порывы ветра разрушили линии электропередач. Сейчас аварийные бригады восстановили снабжение более 15 тыс. домов.

Из-за экстремальных погодных условий закрыли 38 школ в Квинсленде.

Прибрежный город Лусинда отрезан от штата, так как за сутки там выпало 259 мм дождя.

К северу от города Кэрнс зафиксированы порывы ветра до 140 км/ч. По прогнозам, сильные осадки и штормовой ветер 2 марта продолжатся.

В городе Иннисфейл подверглись разрушениям банановые плантации.

PICTURES: Banana plantations around Innisfail have been flattened by cyclonic winds.

Farmers yet to assess the damage as TC Niran forms off the coast of Cairns.

Details on @TheTodayShow. pic.twitter.com/Ht1KAEeerq

— Reece D’Alessandro (@R_DAlessandro9) March 1, 2021