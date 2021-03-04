PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

В Австралії 17-річний хлопець помер від отрути медузи

В Австралії 17-річний хлопець помер після того, як його вжалила медуза. Хлопець купався на місцевому пляжі у штаті Квінсленд.

В Австралії 17-річний хлопець помер від отрути медузи

Інцидент трапився 22 лютого – через тиждень, 1 березня, підліток помер у місцевій лікарні. Його вжалила кубомедуза – одна з найнебезпечніших морських тварин. Її отрута може призвести до паралічу, зупинки серця та смерті.

Це перший летальний випадок в Австралії внаслідок дії отрути медузи з 2006 року.

Читайте
Циклон Ніран в Австралії: майже 40 тис. будинків залишились без електрики

В Австралії коала спровокувала аварію

У лютому в Австралії сталася масштабна аварія через коалу. Тварина вийшла на місцеву автомобільну дорогу. Водій, який рухався назустріч, загальмував, щоб уникнути зіткнення.

У результаті інші учасники дорожнього процесу не впоралися з керуванням. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору