В Австралії 17-річний хлопець помер після того, як його вжалила медуза. Хлопець купався на місцевому пляжі у штаті Квінсленд.

Інцидент трапився 22 лютого – через тиждень, 1 березня, підліток помер у місцевій лікарні. Його вжалила кубомедуза – одна з найнебезпечніших морських тварин. Її отрута може призвести до паралічу, зупинки серця та смерті.

Це перший летальний випадок в Австралії внаслідок дії отрути медузи з 2006 року.

В Австралії коала спровокувала аварію

У лютому в Австралії сталася масштабна аварія через коалу. Тварина вийшла на місцеву автомобільну дорогу. Водій, який рухався назустріч, загальмував, щоб уникнути зіткнення.

У результаті інші учасники дорожнього процесу не впоралися з керуванням. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.